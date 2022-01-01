Upgrade Μισθοί

Ο μισθός της Upgrade κυμαίνεται από $54,880 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $211,050 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Upgrade . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025