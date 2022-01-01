Upgrade Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Upgrade κυμαίνεται από $54,880 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $211,050 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Upgrade. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $143K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $207K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $116K

Επιχειρηματικός Αναλυτής
$54.9K
Αναλυτής Δεδομένων
$90.5K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$88.2K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$79.7K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$129K
Στελέχωση Προσωπικού
$95.6K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$211K
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Upgrade, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Upgrade είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $211,050. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Upgrade είναι $105,800.

