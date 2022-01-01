upGrad Μισθοί

Ο μισθός της upGrad κυμαίνεται από $11,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $53,752 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της upGrad . Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025