upGrad Μισθοί

Ο μισθός της upGrad κυμαίνεται από $11,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $53,752 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της upGrad. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Διευθυντής Προϊόντος
Median $21.6K
Μάρκετινγκ
Median $27.3K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $53.8K

Πωλήσεις
Median $11K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $22.6K
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
$11.8K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$14.3K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$45.5K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$49.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην upGrad είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $53,752. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην upGrad είναι $22,635.

