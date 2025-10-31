Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Australia στην University of Melbourne ανέρχεται σε A$102K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της University of Melbourne. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέσος Μισθός
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Σύνολο ανά έτος
A$102K
Επίπεδο
A
Βάση
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Μπόνους
A$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη University of Melbourne?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Ερευνητής Επιστήμονας

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην University of Melbourne in Australia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή A$148,452. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην University of Melbourne για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Australia είναι A$102,197.

