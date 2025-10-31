Κατάλογος Εταιρειών
University of Kansas Medical Center
University of Kansas Medical Center Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην University of Kansas Medical Center κυμαίνεται από $41.1K έως $58.4K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της University of Kansas Medical Center. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$46.5K - $53K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$41.1K$46.5K$53K$58.4K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην University of Kansas Medical Center in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $58,410. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην University of Kansas Medical Center για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in United States είναι $41,085.

