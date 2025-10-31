Κατάλογος Εταιρειών
University of Chicago
University of Chicago Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην University of Chicago κυμαίνεται από $57.4K έως $81.9K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της University of Chicago. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$65.8K - $77K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$57.4K$65.8K$77K$81.9K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη University of Chicago?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην University of Chicago in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $81,900. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην University of Chicago για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in United States είναι $57,400.

Άλλοι Πόροι