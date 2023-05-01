Univeris Μισθοί

Ο μισθός της Univeris κυμαίνεται από $64,457 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλό άκρο έως $123,804 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Univeris . Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025