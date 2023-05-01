Κατάλογος Εταιρειών
Univeris Μισθοί

Ο μισθός της Univeris κυμαίνεται από $64,457 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο χαμηλό άκρο έως $123,804 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Univeris. Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025

$160K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $124K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $97.7K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$64.5K

Αρχιτέκτονας Λύσεων
$122K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Univeris είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $123,804. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Univeris είναι $110,031.

