Κατάλογος Εταιρειών
UnitedLex
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

UnitedLex Μισθοί

Ο μισθός της UnitedLex κυμαίνεται από $11,919 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Νομικός στο χαμηλό άκρο έως $155,220 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UnitedLex. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Νομικός
$11.9K
Διαχειριστής Προϊόντος
$124K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$155K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$28K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην UnitedLex είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $155,220. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην UnitedLex είναι $76,176.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την UnitedLex

Σχετικές Εταιρείες

  • Uber
  • Square
  • Tesla
  • Lyft
  • Databricks
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι