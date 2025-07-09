UnitedLex Μισθοί

Ο μισθός της UnitedLex κυμαίνεται από $11,919 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Νομικός στο χαμηλό άκρο έως $155,220 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UnitedLex . Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025