United Talent Agency
United Talent Agency Μισθοί

Ο μισθός της United Talent Agency κυμαίνεται από $50,170 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $233,825 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της United Talent Agency. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $135K
Διοικητικός Βοηθός
$50.2K
Μάρκετινγκ
$99.5K

Διαχειριστής Προϊόντος
$221K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$234K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην United Talent Agency είναι Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $233,825. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην United Talent Agency είναι $135,000.

