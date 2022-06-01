United Rentals Μισθοί

Ο μισθός της United Rentals κυμαίνεται από $60,695 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $84,575 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της United Rentals . Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025