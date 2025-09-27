Κατάλογος Εταιρειών
United Nations
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Information Technologist (IT)

  • Όλοι οι Μισθοί Information Technologist (IT)

United Nations Information Technologist (IT) Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Information Technologist (IT) στην United Nations κυμαίνεται από THB 2.67M έως THB 3.65M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της United Nations. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

THB 2.89M - THB 3.43M
Thailand
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
THB 2.67MTHB 2.89MTHB 3.43MTHB 3.65M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Information Technologist (IT) υποβολές στην United Nations για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

THB 5.3M

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη United Nations?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Information Technologist (IT) προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at United Nations sits at a yearly total compensation of THB 3,648,590. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Nations for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is THB 2,665,057.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την United Nations

Σχετικές Εταιρείες

  • Stripe
  • Netflix
  • Amazon
  • Flipkart
  • Databricks
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι