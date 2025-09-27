Κατάλογος Εταιρειών
United Nations
United Nations Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων in United States στην United Nations κυμαίνεται από $131K έως $179K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της United Nations. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$140K - $169K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$131K$140K$169K$179K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη United Nations?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην United Nations in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $178,640. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην United Nations για τον ρόλο Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων in United States είναι $130,900.

Άλλοι Πόροι