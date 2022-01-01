United Nations Μισθοί

Ο μισθός της United Nations κυμαίνεται από $28,858 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $167,151 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της United Nations . Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025