Κατάλογος Εταιρειών
United Nations
United Nations Μισθοί

Ο μισθός της United Nations κυμαίνεται από $28,858 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $167,151 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της United Nations. Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $167K
Διοικητικός Βοηθός
$106K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$33.7K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$109K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$155K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$95.3K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$33.4K
Διαχειριστής Προϊόντος
$90.9K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$75.3K
Διαχειριστής Έργων
$28.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην United Nations είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $167,151. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην United Nations είναι $93,094.

Άλλοι Πόροι