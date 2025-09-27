Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in Pakistan στην United Nations Development Programme κυμαίνεται από PKR 5.09M έως PKR 7.26M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της United Nations Development Programme. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!