United Nations Development Programme Μισθοί

Ο μισθός της United Nations Development Programme κυμαίνεται από $22,551 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $48,601 για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της United Nations Development Programme . Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025