United Nations Development Programme
United Nations Development Programme Μισθοί

Ο μισθός της United Nations Development Programme κυμαίνεται από $22,551 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $48,601 για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της United Nations Development Programme. Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025

$160K

Αναλυτής Δεδομένων
$48.6K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$22.6K
Συχνές Ερωτήσεις

United Nations Development Programme薪资最高的职位是Αναλυτής Δεδομένων at the Common Range Average level，年度总薪酬为$48,601。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
United Nations Development Programme的年度总薪酬中位数为$35,576。

Άλλοι Πόροι