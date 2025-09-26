Κατάλογος Εταιρειών
United Internet
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Cybersecurity Analyst

  • Όλοι οι Μισθοί Cybersecurity Analyst

United Internet Cybersecurity Analyst Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Cybersecurity Analyst στην United Internet κυμαίνεται από €51.8K έως €73.6K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της United Internet. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€58.9K - €69.8K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€51.8K€58.9K€69.8K€73.6K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Cybersecurity Analyst υποβολές στην United Internet για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

€143K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη United Internet?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Cybersecurity Analyst προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at United Internet sits at a yearly total compensation of €73,609. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Internet for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role is €51,846.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την United Internet

Σχετικές Εταιρείες

  • Snap
  • Facebook
  • Uber
  • Tesla
  • Lyft
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι