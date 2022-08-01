Uniswap Μισθοί

Ο μισθός της Uniswap κυμαίνεται από $179,100 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $190,950 για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Uniswap . Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025