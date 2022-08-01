Κατάλογος Εταιρειών
Uniswap Μισθοί

Ο μισθός της Uniswap κυμαίνεται από $179,100 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $190,950 για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Uniswap. Τελευταία ενημέρωση: 9/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $190K

Μηχανικός Κρυπτογραφίας

Διαχειριστής Προϊόντος
$179K
Προσελκυστής Προσωπικού
$191K

Συχνές Ερωτήσεις

