Unilog Μισθοί

Ο μισθός της Unilog κυμαίνεται από $18,165 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $51,740 για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Unilog . Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025