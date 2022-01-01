Κατάλογος Εταιρειών
Unigroup
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Unigroup Μισθοί

Ο μισθός της Unigroup κυμαίνεται από $59,706 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $91,242 για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Unigroup. Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Median $85K
Αναλυτής Δεδομένων
$59.7K
Επιστήμονας Δεδομένων
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Ανθρώπινοι Πόροι
$91.2K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Unigroup είναι Ανθρώπινοι Πόροι at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $91,242. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Unigroup είναι $82,700.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Unigroup

Σχετικές Εταιρείες

  • Blackhawk Network
  • Paragon Systems
  • ECI
  • Presto
  • K&L Gates
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι