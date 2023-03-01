Κατάλογος Εταιρειών
Unify Consulting Μισθοί

Ο μισθός της Unify Consulting κυμαίνεται από $145,725 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $221,100 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Unify Consulting. Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $150K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $180K
Σύμβουλος Διοίκησης
Median $170K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$151K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$153K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$146K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$172K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$221K
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Unify Consulting είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $221,100. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Unify Consulting είναι $161,500.

