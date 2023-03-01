Unify Consulting Μισθοί

Ο μισθός της Unify Consulting κυμαίνεται από $145,725 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $221,100 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Unify Consulting . Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025