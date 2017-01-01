Κατάλογος Εταιρειών
Uni Klinger
    • Σχετικά

    Uni Klinger Limited, a joint venture of Neterwala Group and Klinger AG, has been a leading manufacturer of niche, reliable, and eco-friendly fluid control and sealing products since 1983.

    uniklinger.com
    Ιστότοπος
    1983
    Έτος Ίδρυσης
    330
    Αριθμός Εργαζομένων
    $50M-$100M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

