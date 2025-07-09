Uni Cards Μισθοί

Ο μισθός της Uni Cards κυμαίνεται από $28,550 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $67,993 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Uni Cards . Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025