Uni Cards
Uni Cards Μισθοί

Ο μισθός της Uni Cards κυμαίνεται από $28,550 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $67,993 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Uni Cards. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $68K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $61.5K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$49.1K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$28.6K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Uni Cards είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $67,993. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Uni Cards είναι $55,268.

