UNFI Μισθοί

Ο μισθός της UNFI κυμαίνεται από $91,540 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $181,300 για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UNFI. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$181K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$91.5K
Ανθρώπινοι Πόροι
$111K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$106K
Μηχανικός Λογισμικού
$151K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην UNFI είναι Επιχειρησιακός Αναλυτής at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $181,300. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην UNFI είναι $110,550.

Άλλοι Πόροι