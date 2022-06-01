UNFI Μισθοί

Ο μισθός της UNFI κυμαίνεται από $91,540 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $181,300 για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UNFI . Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025