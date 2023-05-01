Underdog Fantasy Μισθοί

Ο μισθός της Underdog Fantasy κυμαίνεται από $145,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $215,912 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Underdog Fantasy . Τελευταία ενημέρωση: 10/12/2025