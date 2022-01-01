Under Armour Μισθοί

Ο μισθός της Under Armour κυμαίνεται από $32,401 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $284,415 για έναν Σχεδιαστής Μόδας στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Under Armour . Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025