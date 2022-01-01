Κατάλογος Εταιρειών
Under Armour Μισθοί

Ο μισθός της Under Armour κυμαίνεται από $32,401 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $284,415 για έναν Σχεδιαστής Μόδας στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Under Armour. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $128K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $96.8K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$240K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $118K
Σχεδιαστής Μόδας
$284K
Ανθρώπινοι Πόροι
$172K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$165K
Μάρκετινγκ
$162K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$86.2K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$123K
Προσελκυστής Προσωπικού
$107K
Πωλήσεις
$32.4K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$163K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$190K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Under Armour είναι Σχεδιαστής Μόδας at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $284,415. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Under Armour είναι $144,903.

