Κατάλογος Εταιρειών
Unacademy
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Unacademy Μισθοί

Ο μισθός της Unacademy κυμαίνεται από $7,437 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο χαμηλό άκρο έως $108,771 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Unacademy. Τελευταία ενημέρωση: 10/12/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $31.3K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $28.8K
Λογιστής
$101K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$29.9K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$7.4K
Αναλυτής Δεδομένων
$30.1K
Επιστήμονας Δεδομένων
$42.6K
Ανθρώπινοι Πόροι
$63.9K
Μάρκετινγκ
$48.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$21.6K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$26.2K
Πωλήσεις
Median $8.1K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $109K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Unacademy, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Unacademy είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $108,771. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Unacademy είναι $30,102.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Unacademy

Σχετικές Εταιρείες

  • BYJU'S
  • Vedantu
  • Upkey
  • upGrad
  • Classplus
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι