umlaut
umlaut Μισθοί

Ο μισθός της umlaut κυμαίνεται από $43,418 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $98,505 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της umlaut. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

$160K

Βιομηχανικός Σχεδιαστής
$53.7K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$53.2K
Μηχανικός Λογισμικού
$43.4K

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$98.5K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at umlaut is Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $98,505. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at umlaut is $53,452.

