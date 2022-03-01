umlaut Μισθοί

Ο μισθός της umlaut κυμαίνεται από $43,418 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $98,505 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της umlaut . Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025