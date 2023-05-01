Κατάλογος Εταιρειών
Ultima Genomics
Ultima Genomics Μισθοί

Ο μισθός της Ultima Genomics κυμαίνεται από $110,445 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $195,975 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ultima Genomics. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

$160K

Βιοϊατρικός Μηχανικός
$189K
Μηχανικός Υλικού
$152K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$110K

Μηχανικός Λογισμικού
$196K
