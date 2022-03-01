Κατάλογος Εταιρειών
Ulta Beauty
Ulta Beauty Μισθοί

Ο μισθός της Ulta Beauty κυμαίνεται από $120,146 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $172,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ulta Beauty. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $172K
Επιστήμονας Δεδομένων
$120K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$126K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Ulta Beauty είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $172,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ulta Beauty είναι $125,625.

