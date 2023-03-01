Ula Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Ula κυμαίνεται από $27,118 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $57,128 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ula. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

Σχεδιαστής Προϊόντος
$27.1K
Διαχειριστής Προϊόντος
$57.1K
Διαχειριστής Έργων
$35.3K

Μηχανικός Λογισμικού
$49.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Ula είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $57,128. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ula είναι $42,171.

Άλλοι Πόροι