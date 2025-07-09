Κατάλογος Εταιρειών
Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Μισθοί

Ο μισθός της Ujjivan Small Finance Bank κυμαίνεται από $5,284 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $49,563 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ujjivan Small Finance Bank. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

$160K

Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$5.3K
Μάρκετινγκ
$17.1K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$49.6K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Ujjivan Small Finance Bank είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $49,563. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ujjivan Small Finance Bank είναι $17,134.

Άλλοι Πόροι