Ujjivan Small Finance Bank Μισθοί

Ο μισθός της Ujjivan Small Finance Bank κυμαίνεται από $5,284 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $49,563 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ujjivan Small Finance Bank . Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025