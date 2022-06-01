UHS Μισθοί

Ο μισθός της UHS κυμαίνεται από $45,989 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $189,050 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της UHS . Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025