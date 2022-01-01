Udemy Μισθοί

Ο μισθός της Udemy κυμαίνεται από $48,676 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $382,500 για έναν Διαχειριστής Ακινήτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Udemy . Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025