Udemy Μισθοί

Ο μισθός της Udemy κυμαίνεται από $48,676 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $382,500 για έναν Διαχειριστής Ακινήτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Udemy. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
L3 $165K
L4 $237K
Μάρκετινγκ
Median $166K

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $165K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $115K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $117K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$135K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$255K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$275K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$72.1K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$139K
Διαχειριστής Προϊόντος
$48.7K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$117K
Διαχειριστής Έργων
$172K
Διαχειριστής Ακινήτων
$383K
Πωλήσεις
$122K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$218K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$147K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$291K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Udemy είναι Διαχειριστής Ακινήτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $382,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Udemy είναι $165,334.

