Κατάλογος Εταιρειών
Udaan
Udaan Μισθοί

Ο μισθός της Udaan κυμαίνεται από $3,482 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $118,850 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Udaan. Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $60K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $75.3K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $85.4K
Λογιστής
$3.5K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$27.9K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$119K
Αναλυτής Δεδομένων
$17.4K
Σχεδιαστής Μόδας
$10.7K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$38.8K
Ανθρώπινοι Πόροι
$33.6K
Νομικός
$34.7K
Μάρκετινγκ
$59.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$36.4K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$58.9K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Udaan, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Udaan είναι Επιχειρησιακή Ανάπτυξη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $118,850. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Udaan είναι $38,861.

