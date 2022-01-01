Ubisoft Μισθοί

Ο μισθός της Ubisoft κυμαίνεται από $20,193 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $178,500 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ubisoft . Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025