Ubisoft Μισθοί

Ο μισθός της Ubisoft κυμαίνεται από $20,193 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $178,500 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ubisoft. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Προγραμματιστής Ιστού

Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών

Ερευνητής Επιστήμονας

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $108K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $116K

Αναλυτής Δεδομένων
Median $48.8K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $70K
Διαχειριστής Έργων
Median $65.4K
Μάρκετινγκ
Median $111K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $119K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$20.2K
Γραφικός Σχεδιαστής
$58.8K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$79.9K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$50.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$126K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$164K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$179K
Ερευνητής UX
$81.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Ubisoft είναι Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $178,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ubisoft είναι $81,405.

