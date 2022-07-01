Turvo Μισθοί

Ο μισθός της Turvo κυμαίνεται από $26,333 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $286,425 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Turvo . Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025