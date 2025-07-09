Κατάλογος Εταιρειών
TripleTen Μισθοί

Ο μισθός της TripleTen κυμαίνεται από $12,936 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $979,200 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TripleTen. Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $96K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Εξυπηρέτηση Πελατών
$12.9K
Γραφικός Σχεδιαστής
$59.2K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$68.2K
Διαχειριστής Έργων
$28.9K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$979K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην TripleTen είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $979,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TripleTen είναι $63,736.

