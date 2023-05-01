Κατάλογος Εταιρειών
Tripleseat
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Tripleseat Μισθοί

Ο μισθός της Tripleseat κυμαίνεται από $45,225 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο χαμηλό άκρο έως $220,890 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Tripleseat. Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $126K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$45.2K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Tripleseat είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $220,890. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tripleseat είναι $126,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Tripleseat

Σχετικές Εταιρείες

  • Flipkart
  • Tesla
  • Amazon
  • Snap
  • Databricks
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι