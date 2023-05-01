Tripleseat Μισθοί

Ο μισθός της Tripleseat κυμαίνεται από $45,225 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο χαμηλό άκρο έως $220,890 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Tripleseat . Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025