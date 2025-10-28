Κατάλογος Εταιρειών
Trip.com
Trip.com Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in China στην Trip.com κυμαίνεται από CN¥726K έως CN¥1.01M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Trip.com. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CN¥777K - CN¥916K
China
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CN¥726KCN¥777KCN¥916KCN¥1.01M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Trip.com?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Trip.com in China φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CN¥1,010,598. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Trip.com για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in China είναι CN¥725,557.

