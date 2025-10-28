Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Προϊόντος in China στην Trip.com ανέρχεται σε CN¥759K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Trip.com. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέσος Μισθός
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Σύνολο ανά έτος
CN¥759K
Επίπεδο
L5
Βάση
CN¥486K
Stock (/yr)
CN¥152K
Μπόνους
CN¥121K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Trip.com?
+CN¥418K
+CN¥641K
+CN¥144K
+CN¥252K
+CN¥158K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Trip.com in China φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CN¥1,176,509. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Trip.com για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in China είναι CN¥541,608.

