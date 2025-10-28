Κατάλογος Εταιρειών
Trip.com
Trip.com Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in China στην Trip.com κυμαίνεται από CN¥869K έως CN¥1.27M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Trip.com. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CN¥998K - CN¥1.14M
China
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CN¥869KCN¥998KCN¥1.14MCN¥1.27M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Trip.com?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Trip.com in China φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CN¥1,266,612. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Trip.com για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in China είναι CN¥869,454.

