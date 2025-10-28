TripAdvisor Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην TripAdvisor κυμαίνεται από $133K ανά year για SE1 έως $321K ανά year για PSE1. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $251K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της TripAdvisor. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους SE1 Software Engineer 1 ( Αρχάριο Επίπεδο ) $133K $112K $13.1K $7.4K SE2 Software Engineer 2 $173K $132K $31.4K $10.2K SSE Senior Software Engineer $233K $168K $49.2K $15.3K PSE1 Principal Software Engineer $321K $199K $93K $28.7K Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην TripAdvisor, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη TripAdvisor ?

