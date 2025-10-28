Κατάλογος Εταιρειών
TripAdvisor
TripAdvisor Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της TripAdvisor. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£89.6K - £106K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£78.9K£89.6K£106K£112K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην TripAdvisor, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην TripAdvisor in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £112,054. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TripAdvisor για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in United Kingdom είναι £78,925.

