Η αποζημίωση Επιχειρηματικές Λειτουργίες in United States στην TripAdvisor ανέρχεται σε €54.7K ανά year για SE2. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της TripAdvisor. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση €44.8K - €54.2K Spain Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος €41.3K €44.8K €54.2K €57.7K Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους SE1 € -- € -- € -- € -- SE2 €54.7K €41.3K €8.6K €4.8K SSE € -- € -- € -- € -- PSE1 € -- € -- € -- € -- Προβολή 1 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην TripAdvisor, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη TripAdvisor ?

