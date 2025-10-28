Κατάλογος Εταιρειών
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Η αποζημίωση Επιχειρηματικές Λειτουργίες in United States στην TripAdvisor ανέρχεται σε €54.7K ανά year για SE2. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της TripAdvisor. Τελευταία ενημέρωση: 10/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€44.8K - €54.2K
Spain
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€41.3K€44.8K€54.2K€57.7K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.7K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην TripAdvisor, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικές Λειτουργίες στην TripAdvisor in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €57,681. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TripAdvisor για τον ρόλο Επιχειρηματικές Λειτουργίες in United States είναι €41,271.

Άλλοι Πόροι