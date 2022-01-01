TripActions Μισθοί

Ο μισθός της TripActions κυμαίνεται από $74,990 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $227,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TripActions . Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025