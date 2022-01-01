Κατάλογος Εταιρειών
TripActions Μισθοί

Ο μισθός της TripActions κυμαίνεται από $74,990 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $227,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TripActions. Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025

$160K

Αναλυτής Δεδομένων
$84.9K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $75K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$116K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$108K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $227K
Διαχειριστής Έργων
$129K
Πωλήσεις
$84.6K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $220K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην TripActions είναι Διαχειριστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $227,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TripActions είναι $111,712.

Άλλοι Πόροι