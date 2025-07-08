TRIGO Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της TRIGO είναι $128,090 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TRIGO . Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025