Κατάλογος Εταιρειών
Treasury Prime
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Treasury Prime Μισθοί

Ο μισθός της Treasury Prime κυμαίνεται από $149,243 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $223,151 για έναν Επιτυχία Πελατών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Treasury Prime. Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Median $170K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιτυχία Πελατών
$223K
Διαχειριστής Προϊόντος
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Treasury Prime είναι Επιτυχία Πελατών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $223,151. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Treasury Prime είναι $170,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Treasury Prime

Σχετικές Εταιρείες

  • SoFi
  • Tesla
  • Intuit
  • Databricks
  • Roblox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι