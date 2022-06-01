Κατάλογος Εταιρειών
TravelPerk
TravelPerk Μισθοί

Ο μισθός της TravelPerk κυμαίνεται από $51,178 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $152,176 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $82.4K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $152K
Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$113K

Ανθρώπινοι Πόροι
$86.6K
Πωλήσεις
$51.2K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$97.2K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην TravelPerk, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην TravelPerk είναι Διαχειριστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $152,176. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TravelPerk είναι $91,918.

