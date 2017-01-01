Κατάλογος Εταιρειών
Trait d'Union
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Κορυφαίες γνώσεις
  • Συνεισφέρετε κάτι μοναδικό για την Trait d'Union που μπορεί να είναι χρήσιμο για άλλους (π.χ. συμβουλές συνέντευξης, επιλογή ομάδων, μοναδική κουλτούρα κλπ).
    • Σχετικά με

    Trait d'Union is a specialized recruitment agency that connects freelancers with companies for tech missions. The agency emphasizes quality service and actively engages with the community.

    https://tduconsulting.com
    Ιστότοπος
    2019
    Έτος Ίδρυσης
    30
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $1M-$10M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Κεντρικά Γραφεία

    Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στα Εισερχόμενά σας

    Εγγραφείτε σε επαληθευμένες προσφορές.Θα λάβετε την ανάλυση των λεπτομερειών αποζημίωσης μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

    Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν.

    Προτεινόμενες Θέσεις

      Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Trait d'Union

    Σχετικές Εταιρείες

    • Spotify
    • Roblox
    • Netflix
    • DoorDash
    • Snap
    • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

    Άλλοι Πόροι