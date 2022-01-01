Trainline Μισθοί

Ο μισθός της Trainline κυμαίνεται από $35,148 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $142,353 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Trainline . Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025