Trainline Μισθοί

Ο μισθός της Trainline κυμαίνεται από $35,148 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $142,353 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Trainline. Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $107K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $142K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $122K

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $74.5K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $84.9K
Αναλυτής Δεδομένων
$83.1K
Επιστήμονας Δεδομένων
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Μάρκετινγκ
$35.1K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Trainline είναι Διαχειριστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $142,353. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Trainline είναι $84,017.

Άλλοι Πόροι