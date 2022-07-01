Κατάλογος Εταιρειών
Traeger Grills
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Traeger Grills Μισθοί

Ο μισθός της Traeger Grills κυμαίνεται από $72,360 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $143,715 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Traeger Grills. Τελευταία ενημέρωση: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Λογιστής
$118K
Αναλυτής Δεδομένων
$72.4K
Μάρκετινγκ
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Traeger Grills είναι Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $143,715. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Traeger Grills είναι $117,600.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Traeger Grills

Σχετικές Εταιρείες

  • Touch of Modern
  • Everlane
  • SSENSE
  • BRYTER
  • Zalando
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι